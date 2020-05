L'équipe des Castors Braine a annoncé lundi un nouveau transfert, bouclant ainsi son noyau pour la prochaine saison. L'internationale croate Ivana Tikvic, évoluant au poste de pivot, est la dernière joueuse à venir compléter l'effectif de la meilleure formation belge de basket féminin de ces dernières années.

L'arrivée d'Ivana Tikvic, 1m94, s'inscrit dans la nouvelle logique du club, qui veut uniquement s'appuyer sur des joueuses internationales. "La nouvelle génération pour les années à venir, que l'on souhaite aussi brillantes que les sept précédentes, est maintenant en place et sera encadrée par des joueuses combatives et expérimentées", a écrit le club dans son communiqué.

© dr



Ivana Tikvic, que le club décrit comme une pivot très mobile pour sa taille, a évolué plusieurs années en Italie, à Umbertide, au Torino et plus récemment à Broni. La saison dernière, elle était la 7e meilleure rebondeuse du championnat italien avec plus de 8,6 prises par match. Elle a aussi joué en Croatie, à ZKK Pula Crnja Tours, et en Grèce, à l'Olympiacos.

Chez les Castors, elle devra former un duo d'intérieures avec l'internationale canadienne Kayla Alexander, elle aussi nouvelle venue à Braine.

Outre Tikvic et Alexander, le club a aussi recruté l'Américaine Brittany Starling et les internationales bosnienne Melisa Brcaninovic et belge Marjorie Carpréaux.