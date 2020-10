Sans briller , Braine a emporté à Courtrai devant moins de 300 personnes sa cinquième Coupe de Belgique. Idéalement lancé à 1-8 (1er temps mort du coach Van Camp) et voyant la métronome anversoise Goyvaerts rapidement comptée deux, on pensait qu’il ne pouvait rien arriver à l’ensemble brainois.



Emprunté face aux petits formats des Phantoms, celui-ci laissait beaucoup trop de largesse en défense. Battue en un contre un et laissant Boom s’enflammer aux 6,75m, la défense brainoise encaissait pratiquement trente unités en un peu plus de dix minutes : 30-24 (15e). Désormais comptée quatre, Goyvaerts manquait à ses coéquipières qui se montraient moins précises et commençaient à fatiguer. Brcaninovic et de Souza sur le banc, le small ball brainois revenait sur des actions individuelles signées Touré ou Lisowa. Un triple au buzzer de Carpreaux ramenait l’égalité: 36-26 (20e).



Trop peu agressives en défense (3 fautes d’équipe) et en-dessous de tout dans leurs tentatives à deux points (30% de réussite), les Brainoises se simplifiaient la vie à la reprise. Enfin dans l’intensité, elles reprenaient leurs distances (+7) avec des paniers faciles. Se pensant invulnérables ou misant sur la fatigue adverse, elles subissaient à nouveau le brio anversois à distance : 55-54 (30e). Peu à leur affaire jusqu’à 63 partout (37e), les Castors et de Souza trouvaient les ressources mentales pour s’imposer au forceps : 66-71.



Boom :24/62 (8x3), 10/18 LF, 47 reb., 12 ass., 19 ftes. Ndiribe 2-2,

Vloeberghs (-),VAN BUGGENHOUT 9-4, GOYVAERTS 7-2, Van Eupen 4-5, JORIS

9-0, Bell S. 5-7, Van Hoof, Apers, LAUWERS 0-1, ADAMS 0-9, Bell E -.

Castors :26/75 (8x3), 11/17 LF, 45 reb., 6 ass., 17 ftes. Hambursin -,

Aertssens (-), Ramette 1-2, CARPREAUX 3-5, Kapenga -, BRCANINOVIC 0-2 ,

de Souza 2-7, Samsam -, LISOWA 10-0, STARLING 6-4, Kreslina 4-3, TOURE

11-11.

Quarts : 18-22, 18-14, 19-18, 11-17.