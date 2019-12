Le sacre des Toronto Raptors en NBA, la victoire de l'Espagne aux championnats du monde, la cinquième place des Belgians Cats à l'EuroBasket, le huitième titre consécutif d'Ostende en finale des playoffs belges, la victoire d'Anvers en Coupe de Belgique... L'année 2019 aura été palpitante pour les fans de la balle orange. Mais 2020 risque de réserver encore de belles surprises. Voici les grands rendez-vous à déjà inscrire dans le calendrier de votre cuisine.

24 et 26 janvier : demi-finales de Coupe de Belgique

Quelles équipes succéderont à Anvers et Ostende en finale de la Coupe de Belgique ? On sait déjà que les Ostendais n'y seront pas, suite à leur élimination en quart de finale contre Charleroi. Ce qui fait du Spirou l'un des favoris à la victoire finale. Mais avant cela, l'équipe de Sam Rotsaert devra se frotter à Alost en demi-finale (match aller à Alost le 24 janvier). L'autre demi-finale oppose Anvers, les tenants du titre, à Limburg United.

6 au 9 février : tournoi qualificatif olympique des Belgian Cats

Dans un Versluys Dôme plein à craquer, les Belgian Cats tenteront d'obtenir leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les Belges joueront d’abord contre le Canada (20h35) le jeudi 6 février avant d’affronter le Japon le samedi (18h05) et de terminer par un duel qui pourrait s’avérer décisif le dimanche (15h) contre les Suédoises. Le Japon étant déjà qualifié pour les JO, seule l'équipe la moins bien classée au bout de ces trois matchs n'ira pas à Tokyo. Les Cats ont donc toutes leurs chances d'y participer, ce qui serait une première dans l'histoire du basket-ball belge.

© BELGA



16 février : All-Star Game en NBA

La fête américaine du basket-ball va faire vibrer Chicago. D'abord avec le match des rookies et sophomores le samedi 14 février, les traditionnels concours (skills challenge, shooting stars, 3 point3 et dunks) le lendemain puis le match des étoiles le dimanche 16 février entre les meilleurs joueurs de la ligue.

21 et 24 février : premiers matchs qualificatifs pour l'Euro 2021 des Belgian Lions

Coup d'envoi des éliminatoires pour l'Euro 2021 avec la première fenêtre dans le groupe C des Belgian Lions. Le 21 février, ils recevront la Lituanie à la Mons.Arena puis se déplaceront au Danemark le 24 février. Pour espérer participer à un cinquième Euro d’affilée, les Lions devront figurer parmi les deux meilleurs de leur poule en dehors de la Tchéquie déjà qualifiée en tant que l'un des pays organisateurs, pour rejoindre la phase finale d'un championnat d'Europe (à 24 équipes). En clair, seule la quatrième et dernière place du Groupe C priverait les Belges d'une présence à l'Euro.

© BELGA



8 mars : finale de la Coupe de Belgique

Alost face à Anvers ? Charleroi face à Limburg ? Alost face à Limburg ? Ou Charleroi face à Anvers ? Les paris sont ouverts. On connaîtra le nom des deux finalistes le 26 janvier au terme des demi-finales. Le successeur des Anversois sera quant à lui désigné au terme d'une fête du basket belge le 8 mai devant les 6 000 spectateurs de Forest National.

18 avril au 21 juin : playoffs de NBA

Dès le 18 avril, certains fans vont commencer à très mal dormir durant la nuit, avec un réveil programmé en pleine nuit pour suivre les matchs. Les playoffs NBA vont faire tourner la planète basket durant neuf semaines pour élire le successeur des Toronto Raptors. Va-t-on voir les Lakers de Lebron James renouer avec le titre, les Mavericks de l'intenable Luka Doncic, les Bucks du MVP Giannis Antetokounmpo, les Celtics de Kemba Walker ou bien une surprise ?

© AFP

Mai à octobre : saison WNBA

Les Washington Mystics d'Emma Meesseman vont-elles pouvoir enchaîner vers un second titre ?

22 mai au 24 mai : Final Four d'EuroLeague

Le Real Madrid, le Barça, l'ASVEL (d'Ismaël Bako), l'Olympiakos, le Panathinaikos, le Maccabi, le CSKA (vainqueur sortant), l'Efes Istanbul... qui remportera l'EuroLigue 2019-2020 au terme de huit mois de compétition ?

24 mai au 13 juin : playoffs d'Euromillions League

En Belgique aussi on disputera des playoffs intenses. Les huit meilleures équipes se retrouveront pour la phase finale du championnat de Belgique. Et sept d'entre elles tenteront de mettre fin à l'hégémonie du BC Ostende. Anvers, le Spirou, Mons-Hainaut, Limburg... qui a le plus de chances de détrôner les Ostendais ?

© BELGA

24 juillet au 9 août : Jeux Olympiques

Durant quinze jours, toute la planète va tourner ses yeux vers le Japon. Les fans de basket aussi avec d'une part le tournoi masculin où la Team USA tentera d'obtenir une quatrième médaille d'or consécutive mais aussi de redorer son image souillée lors des derniers championnats du Monde. Et d'autre part, le tournoi féminin où les Belgian Cats ont de bonnes chances de figurer... et de briller. Rappelons qu'au Mondial 2018, les Belges ont terminé à une splendide quatrième place !

© AFP



Septembre 2020 : reprise de l'Euromillions League

Après un mois de préparation, les dix équipes de la ligue belge reprendront le chemin de la compétition.

Octobre 2020 : reprise de la NBA

Quelques semaines après la Belgique, c'est la Grande Ligue américaine qui reprendra ses droits. Avec son lot de transferts durant l'été.

26 et 29 novembre : suite des qualifications pour l'Euro 2021 des Belgian Lions

Avant de clôturer 2020, les Belgians Lions se réuniront pour une deuxième fenêtre (sur trois) de qualification pour l'EuroBasket 2021. Il s'agira de deux déplacements : en Tchéquie le 26 novembre et en Lituanie le 29 novembre. L'Eurobasket 2021 sera organisé par quatre pays la Tchéquie (Prague), la Géorgie (Tbilissi), l'Italie (Milan) et l'Allemagne (Cologne), cette dernière organisant la phase finale à Berlin.