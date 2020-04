Les franchises de basket de la NBA seront autorisées à ouvrir leurs installations d'entraînement à partir du 1er mai, à condition qu'elles se situent dans un Etat qui l'autorise, et seulement pour des entraînements individuels.

Cette mesure n'est pas un prélude à une reprise prochaine de la compétition mais la conséquence des mesures d'assouplissement des restrictions, a confirmé le Los Angeles Times. Les restrictions en Géorgie ont été levées pour les centres de remise en forme et les gymnases cette semaine, et l'Oklahoma devrait en faire de même la semaine prochaine. Le Texas pourrait également ouvrir prochainement des gymnases. La NBA, selon une personne non autorisés à s'exprimer publiquement, préférerait que ses acteurs évoluent dans des environnements contrôlés, tels qu'une installation de la NBA, plutôt que dans les gymnases. Les équipes NBA de ces Etats (Atlanta, Oklahoma City, Houston, Dallas, San Antonio) pourraient ainsi bénéficier d'un avantage sur les équipes situées dans les Etats les plus durement touchés par la pandémie de Covid-19, notamment les quatre équipes de Californie (LA Lakers, LA Clippers, Golden State et Sacramento), où le confinement à domicile est imposé à durée indéterminée.

La NBA avait ordonné que les installations d'entraînement des franchises de la NBA soient fermées à partir du 20 mars. "Parce que nous opérons dans tant de juridictions différentes, nous devons être très attentifs aux différentes règles, État par État, ville par ville. Mais nous sommes, en fin de compte, une Ligue nationale, donc nous estimons qu'il nous incombe de fixer ce que nous pensons être les bonnes règles pour nos joueurs", a déclaré Adam Silver, le commissaire de la NBA, il y a quelques jours u cours d'une conférence téléphonique. "Je pense qu'il est clair que pour faire fonctionner une Ligue, vous avez besoin d'un ensemble national cohérent de règles".