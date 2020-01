Les Giants ont mis fin à la série de victoires de l’AEK Athènes.

Anvers 73-61 AEK Athènes (Grè) > stats du match

Tout comme Ostende mardi, les Giants anversois ont signé une très solide performance pour leur rentrée européenne en 2020. Les Métropolitains ont mis fin à la série de dix victoires consécutives réalisée par l’AEK Athènes, toutes compétitions confondues, avant son déplacement à la Lotto Arena ce mercredi soir. En Champions League, la formation grecque n’avait plus connu la défaite depuis le 19 novembre. Et c’est via un succès (73-61) aussi mérité que prestigieux face au leader du groupe B que les Giants ont mis fin à une série de trois défaites en Champions League.

C’est essentiellement en défense que les Anversois ont bâti leur succès en limitant très bien le pourcentage de réussite des principales armes offensives de son adversaire. Mario Chalmers, ex- champion NBA avec Miami et vainqueur en CL la saison passée avec Bologne, a manqué ses 7 tentatives de plein jeu alors que Keith Langford, joueur le plus menaçant de l’AEK cette saison, s’en est sorti avec 19 points (3/11 à trois points). Avec 61 points marqués, l’AEK a réalisé son match le plus faible offensivement depuis le début de saison.

Le coach grec Ilias Papatheodorou ne pouvait que constater : "Je félicite Anvers pour cette victoire totalement méritée. Notre adversaire a montré bien plus d’intensité que mon équipe sur le terrain. Nous n’avons pas abordé ce match avec la concentration nécessaire et cela s’est payé dès le premier quart-temps durant lequel notre défense fut beaucoup trop permissive. Nous les avons laissé prendre confiance."

Dans le camp anversois, un sentiment de grosse satisfaction planait logiquement après avoir tenu l’armada grecque en échec. "Nous avons été aux commandes durant tout le match et nous étions meilleurs lors de ce match. Je pense que l’AEK est arrivé ici avec un peu trop de confiance suite à sa grosse série de victoires", confiait Luka Rupnik, auteur d’un match complet avec 14 points, 5 assists et 4 rebonds en 27 minutes.

Christophe Beghin, lui, mettait l'accent sur l'esprit collectif affiché par ses troupes. "Ce qui me rend le plus fier, c’est d’avoir vu une vraie équipe sur le terrain, particulièrement sur le plan défensif. On ne leur a rien laissé de facile. J’ai vu beaucoup d’envie au sein du groupe. Tout le monde a contribué à ce succès", se félicitait le le coach des Giants.

Malgré cette belle performance, Anvers reste calé en position de lanterne rouge dans sa poule aux côtés de Pau-Lacq-Orthez avec 3 victoires et 7 défaites.