Le tirage au sort des huitièmes de finale a été effectué ce vendredi midi.

Les huitièmes de finale de la Champions League sont connus. Anvers, le premier club belge à atteindre ce stade de la compétition, affrontera les Espagnols de Murcie. Les Giants devront ainsi se frotter à l'impressionnant vainqueur du groupe A (13 victoires, 1 défaite) mais aussi à Kevin Tumba. L'international belge, ancien joueur du Spirou Charleroi et de Mons-Hainaut, évolue à Murcie depuis 2017.

Les Giants, qui ont terminé quatrièmes de leur groupe, étaient reversés dans le pot 4 en compagnie de deux équipes grecques, Patras et le PAOK, et d'une équipe française, Le Mans. Les équipes ayant terminé à la première place de leur groupe intégraient le pot 1, les seconds le pot 2 et les troisièmes le pot 3. Le tirage voulait également que les quatre équipes du pot 4 se retrouvent face à une des quatres équipes du pot 1.

Les matchs se disputeront en deux manches (les 26 et 27 mars et les 2 et 3 avril) en format aller-retour. Anvers jouera le match aller à domicile avant de se déplacer en Espagne. En cas de qualifications, les hommes de Roel Moors affronteront le vainqueur du duel entre Venezia et Nizhny Novgorod.

Notons que le Belge Pierre-Antoine Gillet (Tenerife) jouera face aux Grecs de Promitheas.