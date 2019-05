Si Anvers ne jouera pas la finale cet après-midi, ce n’est pas pour autant que les Giants ont été oubliés au moment de remettre les distinctions individuelles de la saison.

Et quelle belle récompense pour Roel Moors qui a été sacré meilleur coach de la Champions League, devant l’icône Sacha Djordjevic qui a mené Bologne jusqu’en finale.

Il faut dire qu’avec son équipe qui a une moyenne d’âge de seulement 23 ans, Roel Moors a déjoué tous les pronostics grâce à sa science du basket. Mais il n’est pas le seul à avoir été récompensé ce samedi. Énorme tout au long de la campagne, Ismaël Bako a été sélectionné dans le meilleur cinq de la compétition aux côtés de Tyrese Rice (MVP), Kevin Punter, Tim Abromaitis et Vince Hunter. Enfin, dernière distinction pour les Anversois : Paris Lee fait partie du deuxième meilleur cinq de la compétition où l’on retrouve des joueurs comme James Feldeine, Amath M’Baye, Ovie Soko et Colton Iverson. Quelle incroyable année pour les Giants. Reste plus qu’à aller chercher cette troisième place face à Bamberg.