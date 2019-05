Le Final Four de la Champions League à Anvers est bien lancé. Le Sportpaleis a revêtu ses habits de gala basket et fait presque figure de salle version NBA, avec un écran géant qui sera suspendu au milieu de la salle. En attendant de voir plus de 17.000 spectateurs rejoindre l'écrin anversois dès ce vendredi pour les demi-finales de la compétition, les coachs et capitaines des quatre équipes du dernier carré ont livré leurs impressions au beau milieu du décor gigantesque. "C'est un grand honneur de pouvoir faire partie d'un tel événement", a déclaré la légende serbe Sasha Djordjevic, entraîneur du Virtus Bologne. "Même à ce niveau de la compétition, il faut aussi savoir prendre du plaisir et pouvoir profiter de ce genre de moment. Je veux voir des sourires sur les visages !"





Des sourires, il risque d'y en avoir beaucoup si les Giants anversois parvenaient à se hisser en finale de leur événement. "Notre participation à ce Final Four place la Belgique sur la carte du basket européen", rappelait Dave Dudzinski, entouré des trois autres capitaines." Personne ne nous attendait aussi loin dans la compétition et ce rôle d'underdog nous convient bien. Nous voulons montrer que les équipes belges peuvent être compétitives au haut niveau européen." L'expérience ne sera pas en faveur des Giants qui possèdent l'équipe la plus jeune de la compétition avec 23 ans de moyenne d'âge. "Nous sommes une équipe jeune mais le fait que nous évoluons ensemble depuis deux ans maintenant porte ses fruits. Nous avons progressé en équipe, étape par étape. Et voilà où cela nous a menés !"