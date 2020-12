Ils ont essayé, ça, on ne peut pas le leur enlever. Ils ont tenté de faire un press sur panier marqué, tenté de mettre de la pression en défense et montré quelques belles phases collectives en attaque. Mais face à cette équipe d’Ostende (et son expérience), il n’y avait tout simplement rien à faire ce vendredi soir, même avec toute la bonne volonté des Carolos. Sans conteste, sur le terrain, ce n’est pas une classe de différence qu’il y avait, mais bien un gouffre.