Les attentes étaient grandes chez Anthony Lambot en début de saison. Pourtant, le Nivellois a mis du temps pour trouver la bonne carburation avec les Renards. Avec un seul match à plus de dix points lors de ses onze premières sorties, l’ailier n’a pas connu le début de championnat qu’il souhaitait. "Par le passé, j’étais le back-up du meneur de jeu et cette saison, j’ai été replacé au poste 2-3, explique-t-il. C’était un peu nouveau pour moi car je me suis retrouvé à jouer sans la balle en main alors que j’avais l’habitude de dicter le jeu en tant que meneur." (...)