Malgré sa défaite sur le fil face à Alost dimanche soir lors de la manche retour de la demi-finale de la Coupe de Belgique de basket (74-75), le Spirou de Charleroi s'est qualifié pour la finale et rejoint donc Anvers qui s'est qualifié quelques heures plus tôt.

On connait donc la finale de la Coupe de Belgique édition 2020 qui se disputera le 8 mars prochain à Forest National: elle opposera le Spirou de Charleroi à Anvers. Fort de leur succès (77-86) au match aller au Forum d'Alost, les Carolos ont arraché leur qualification au bout du suspense dans une rencontre sous tension malgré une défaite d'un petit point. Pourtant, au premier quart-temps, ce sont les visiteurs qui prenaient les commandes du match (14-19) mais côté carolo, Khalid Boukichou était intenable et il permettait aux Carolos de recoller au marquoir à la pause (41-41). Au retour des vestiaires par contre, petit à petit, les Alostois renversaient la vapeur et à 10 minutes de la fin du match, les compteurs étaient remis à zéro sur l'ensemble des deux rencontres (54-63). Finalement, le Spirou ne craquait pas pour officialiser sa qualification pour la finale de la coupe de Belgique, dix ans après sa dernière participation à ce stade de la compétition (défaite face à Ostende en avril 2010). Plus tôt dans la journée, Anvers, tenant du titre, avait décroché son ticket pour la finale grâce à son succès sur le parquet de Limburg United (61-70)