Christophe Beghin prend la porte à Anvers et est remplacé par Luc Smout Basket Jérôme Brys Les mauvais résultats des Giants ont finalement eu raison du coach Christophe Beghin. © BELGA

Est-ce une surprise de voir Christophe Beghin prendre la porte d'Anvers? Pour être honnête, pas vraiment. Alors qu'il avait prolongé son contrat chez les Giants après une qualification pour la demi-finale des playoffs l'année dernière, les Anversois n'ont jamais trouvé le bon rythme depuis le début de la saison. Avec un triste de bilan de 10 victoires pour 5 défaites en BNXT League, les Giants sont loin, très loin même, des ambitions de titre affichées au début de saison. Pourtant, l'effectif mis à disposition de Christophe Beghin était de qualité et taillé pour rivaliser avec l'ogre ostendais. Mais la réalité du terrain fut bien différente et le pauvre niveau de jeu affiché depuis quelques semaines posait question.



Face à cette réalité, les dirigeants anversois ont été contraints de prendre la décision qui s'imposait: mettre fin à cette collaboration qui n'a jamais porté ses fruits. "Nous tenons à remercier tout particulièrement le coach Beghin pour tout le travail accompli en ces temps difficiles de Corona. Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Dans les jours à venir, nous allons rechercher intensivement un remplaçant", expliquent les dirigeants anversois au travers d'un communiqué.



En attendant de trouver la perle rare (Serge Crevecoeur est sur le marché), les Giants seront drivés par Luc Smout, l'entraîneur de la deuxième équipe d'Anvers. Randy Oveneke, lui, continue dans son rôle d'assistant-coach.



Pour rappel, Christophe Beghin a joué les saisons 2008-2010 et 2016-2017 à Anvers. De 2017 à 2019, il a été l'entraîneur-adjoint de Roel Moors et en 2019, il est devenu l'entraîneur principal des Telenet Giants Antwerp. Avant la fin que l'on connaît aujourd'hui.