Avec cinq succès sur ses onze dernières rencontres, Liège a adopté un rythme que l’on n’avait plus vu depuis longtemps en Cité ardente. Une plume au chapeau du coach Lionel Bosco mais aussi d’un staff, sans noms ronflants, aussi soudé que bosseur. De quoi attendre avec un peu plus de sérénité ce nouvel affrontement avec les Limbourgeois de leur ancien timonier Sacha Massot ? En temps normal probablement, d’autant que c’est face à ceux-ci qu’ils avaient remporté leur second succès.

