"Si la situation actuelle devait se prolonger, la moitié des clubs de D1 seraient en danger." Les mots de Christophe Muytjens, directeur général de Liège Basket, retentissent comme une sonnette d’alarme. Le huis clos prononcé jusqu’au 19 novembre pour le sport professionnel a fait naître de sérieuses craintes au sein de certains clubs de l’Euromillions League, dont la compétition reprendra dans moins de deux semaines. Et plus particulièrement dans les rangs liégeois, qui disposent du plus petit budget dans le championnat belge.