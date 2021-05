Ainsi donc, le rideau est tombé pour les Liégeois, sur une saison globalement très positive mais aussi sur une époque puisqu’on a appris dimanche après-midi qu’après quatre années dans la Cité ardente (et deux titres de meilleur scoreur de la Ligue), le vétéran Milos Bojovic – devenu une véritable icône au Country-Hall - ne portera plus le maillot des "Sang & Marine" la saison prochaine.

Désireux à près de 40 ans de livrer au moins une dernière saison alors que Liège mise avant tout sur la carte jeune, il se murmure que le sniper serbe pourrait s’offrir un dernier tour de piste en sortie de banc à Limburg où officie Sacha Massot avec qui il avait évolué il y a dix ans à Antibes.

Un autre membre de l’effectif ne devrait pas rester au Sart-Tilman : l’agent de Kevin Stilmant a en effet annoncé son départ au club. Pour où ? Il semble que Louvain – où la grande lessive va commencer après les playoffs - soit intéressé.

De son côté, le staff principautaire attend toujours des réponses aux propositions d’extension de contrat faites à Lovre Basic (en nette amélioration après des débuts difficiles), à James Potier et à Ioan Iarochevitch, dont on sait qu’il est intéressé à rester.

Les arrivées d’au moins deux jeunes talents belges devraient être annoncées dans les jours qui viennent en vue de renforcer l’effectif confié à Lionel Bosco, qui ne cachait pas sa satisfaction à l’issue de ce premier exercice en tant que "Head Coach" : "Je suis satisfait de cette saison. Six succès, on aurait signé à deux mains pour cela il a quelques mois et sans le départ d’Amaury Gorgemans – mais c’était l’accord pris – et quelques blessures en fin de saison, j’ai le sentiment qu’on aurait pu lutter jusqu’au bout pour l’accession aux Playoffs."

Ce renouveau liégeois, il est en grande partie dû à la dynamique infusée par le « roquet » Lionel Bosco, hyperactif le long de la touche : "Je suis très fier de la mentalité et de la gnac acquises par mes gars. Je coache comme je jouais, c’est un état d’esprit. Quel que soit l’adversaire, on ne part jamais battu. Moi aussi, j’ai dû trouver mes marques dans le coaching. Le déclic est venu après quelques rencontres où j’avais tenté de rester plus neutre. C’est une fois que je me suis lâché que les gars ont vraiment embrayé, au grand bénéfice de tous."