Ce nouveau projet, imaginé par Laurent Monier (ex-coach D1) et Terry Deroover (joueur pro), verra le jour dans le courant de l’été.

"Cette idée germe depuis un petit temps et part d’un simple constat : une fois le diplôme obtenu, les (futurs) coachs n’ont plus énormément d’outils à disposition pour continuer à évoluer et progresser. Si ce n’est quelques clinics, parfois longs et répétitifs. De là nous est venue l’envie de créer une nouvelle plate-forme complètement orientée autour de cette fonction d’entraîneur-coach. Et le but est de pouvoir présenter une approche plus moderne, attractive, dynamique et surtout instructive pour toute personne intéressée par le coaching de haut niveau", explique Laurent Monier, ex-coach du Brussels.

Concrètement, ce concept "Coach to Coach" innovera via deux axes. D’une part, cette nouvelle plate-forme organisera un clinic mensuel (tous les premiers lundis de chaque mois) avec comme hôtes des (ex)coachs de l’élite. Yves Defraigne, actuel coach d’Alost en D1, animera la première session programmée le 7 septembre au complexe sportif de Neder-Over-Hembeek. "L’idée est de rompre avec le schéma fort rigide et classique des clinics habituels. La matière abordée serait condensée en 45 minutes ou une heure maximum afin de laisser place après cela à un 'workshop' qui servira d'échange entre le coach invité, pouvant même être accompagné de joueurs pros à certaines occasions, et les personnes inscrites au clinic. Le but est d’engager un débat constructif en augmentant les possibilités d’interactions au sein de l’assemblée. L’objectif n’est certainement pas d’imposer notre vision mais de faciliter l’accès à un outil plus dynamique en organisant ce genre d’échanges."

D’autre part, ce projet innovateur s’articulera aussi de manière digitale avec la création de capsules vidéos accessibles en ligne. "Le reste du contenu sera sur internet et il fera intervenir différents acteurs du basket. Nous ferons appel à des coachs, des assistants-coachs, des joueurs, des kinés, des coachs mental, des arbitres… Chacun détaillera certains aspects de son domaine de compétence aussi bien au plan technique que pratique. Serge Crevecoeur sera l’intervenant de notre première capsule dont la sortie est prévue le 21 juillet. Nous avons déjà enregistré une série d’autres capsules avec, par exemple, des interlocuteurs comme l’arbitre Nick Van Den Broeck évoquant la relation entre arbitres et coachs, ou encore Domien Loubry expliquant sa manière de travailler son shoot. Nous avons aussi déjà un accord pour un futur enregistrement en compagnie de Dario Gjergja. Des intervenants de pays étrangers seront aussi au programme."

Encore en préparation, le projet "Coach to coach" fera l’objet d’une soirée de présentation 22 août prochain à Neder-Over-Hembeek avec la présence de quelques coachs et joueurs pros.