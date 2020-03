Les sportifs, professionnels ou non d’ailleurs, n’échappent pas à cette "quarantaine" imposée par le gouvernement. Du côté des joueurs, le quotidien est complètement chamboulé comme l’explique Thomas Creppy, l’ailier du Spirou. "Pour le moment, on est un peu dans l’expectative car on ne sait pas vraiment comment cela va se terminer, avoue-t-il. Ce matin (NdlR : lire vendredi matin) , on a eu un entraînement physique et du shooting."