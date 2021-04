Le 10 mai 2016, Steph Curry devenait le premier joueur à être élu MVP unanimement. Ses stats à l’époque : 30,1 points, 6,7 passes, 5,4 rebonds et 2,1 interceptions. Aujourd’hui, quand on évoque les principaux candidats à ce titre, on pense à Nikola Jokic et Joël Embiid. À juste titre, les deux réalisent une année exceptionnelle.