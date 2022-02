Les verdicts sont tombés au terme d’une ultime journée qui a livré ses derniers enseignements.

Voilà, la première phase de la BNXT League a tiré sa révérence ce dimanche. Et les derniers verdicts sont tombés : c’est bien Louvain, victorieux sur le parquet du Brussels (70-75), qui coiffe le Spirou, battu à Ostende (100-90) pour le dernier ticket qualificatif pour le top 5. L’occasion aussi de dresser un premier bilan.

Si la nouvelle formule peut être considérée comme un succès, amenant un regain d’intérêt, qu’en est-il des différents clubs ? Entre confirmations, révélations et déceptions, on dresse un premier bilan avant la phase "cross-border" et l’arrivée des clubs néerlandais, prévue après la trêve internationale.

