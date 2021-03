Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et Ian Hanavan est loin d’être un imbécile. Depuis le début de la saison, le Brussels est inconstant dans la constance mais une chose semble claire : le coach rookie des Bruxellois n’a pas peur de prendre des risques et de faire des choix forts.

Une vérité qui se ressent fortement dans la rotation de ses joueurs. Si Louis Hazard (10.4 points, 4.1 rebonds et 2.1 passes par match) et Pavle Djurisic (12.6 points, 5.7 rebonds et 0.8 passe tous les soirs) sont indéboulonnables du cinq de base de la capitale, pour le reste, Ian Hanavan a tenté plusieurs combinaisons.