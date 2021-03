Les cris de joie de l’ensemble du Spirou qui ont résonné au buzzer final étaient à la hauteur de l’exploit réalisé par les joueurs de Sam Rotsaert à la Lotto Arena. "L’objectif, c’était de se donner à fond pendant 40 minutes face à une équipe qui, sur papier, était largement plus forte que nous. Et on a crânement joué notre chance."