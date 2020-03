La recommandation de l'association Wallonie-Bruxelles de basket fait office d'annulation

L'information vient de nous être confirmée de source officielle : l'association Wallonie-Bruxelles de basket va recommander à ses clubs d'annuler toutes les séances d'entraînements prévues dans les prochaines semaines, jusqu'au 31 mars au moins.

L'AWBB avait déjà décidé d'annuler, mercredi, toutes les compétitions sportives suite à la pandémie de coronavirus qui s’étend dans notre pays, en concertation avec Basket Vlaanderen et après avoir consulté les comités provinciaux. "Il a été décidé d’annuler toutes les compétitions nationales, régionales et provinciales jeunes et seniors (championnats et coupes) du 12 mars jusqu’au 31 mars 2020 inclus", précisait l'association, mercredi.

Mais l'AWBB restait devant une incohérence de taille : si les compétitions étaient annulées, les entraînements étaient curieusement maintenus. "Une réunion a eu lieu ce jeudi matin, confie Véronique Laurent, pour l'AWBB. Et décision a été prise de recommander aux clubs d'annuler tous les entraînements prévus?"

Une recommandation ferme, insiste l'AWBB qui équivaut donc à une demande d'annulation. "Si le conseil d’administration de l’AWBB ne peut prendre les décisions à la place des clubs, il souhaite rappeler le message des autorités médicales : Toute contamination qui peut être évitée doit être évitée. Un club a appris qu’un U10 a été testé positivement au coronavirus. Il a contaminé son entraîneur qui est en charge d’autres équipes du club. Ce dernier est placé en quarantaine. On devine la suite si aucune mesure n’est prise..."

Ces entraînements seront annulés jusqu'au 31 mars au moins. "Une évaluation de la situation est programmée le 26 mars 2020", précise l'AWBB.