Les joueurs de certaines franchises agissent pour les employés des salles NBA

Il faut savoir que le personnel des salles NBA est uniquement payé pour l’organisation des matches à domicile, l'arrêt temporaire de la saison les met donc au chômage technique.

C’est Kevin Love, joueur des Cleveland Cavaliers, qui a tout d'abord annoncé son intention de faire un don de 100.000 Dollars en faveur du personnel du Rocket Mortgage FieldHouse (anciennement Quicken Loans Arena).



Giannis Antetokounmpo, le dernier MVP en date, lui a emboîté le pas annonçant faire un don de la même somme pour les employés de la salle des Bucks: « C’est plus grand que le basket ! Et pendant cette période compliquée, je veux aider les gens qui facilitent ma vie, celle de ma famille et celle de mes coéquipiers. Ma famille et moi nous engageons à faire un don de 100 000 dollars au personnel du Fiserv Forum.» a écrit Giannis sur Twitter.

Hier c'est le rookie Zion Williamson qui a carrément décidé de prendre en charge le salaire de tous les employés du Smoothie King Center: "Ma mère a toujours été un exemple pour moi par son respect des autres. Je m’engage donc aujourd’hui à couvrir tous les salaires des employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours. C’est une façon modeste pour moi d’exprimer mon soutien et mon estime pour ces personnes merveilleuses qui ont été si formidables pour moi et mes coéquipiers."

Des beaux gestes dans cette période compliquée.