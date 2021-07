Dès la saison prochaine, le championnat va connaître un profond chamboulement. Ne dites plus "Euromillions Basket League" mais "BNXT League", du nom de cette nouvelle compétition qui regroupe les dix clubs de l’élite en Belgique et leurs 12 homologues du championnat néerlandais dans une seule et même compétition.

L’objectif : redynamiser le basket belge qui avait besoin d’un changement pour retrouver ses lettres de noblesse. Bien évidemment, le format de la compétition a été complètement repensé. Dans un premier temps, les clubs belges et néerlandais disputeront un championnat dans leur propre pays jusqu’au 29 janvier. Ensuite, du 11 février au 29 avril, les cinq meilleures équipes de chaque pays se retrouveront en Elite Gold. Les cinq clubs belges restants et les sept clubs néerlandais restants seront reversés en Elite Silver.

Dans cette phase, seulement des matchs transfrontaliers seront disputés, sauf en Elite Silver où il y aura également un match néerlandais chaque week-end.

Viennent ensuite les playoffs, du 3 au 29 mai, avec les six clubs les mieux classés de chaque pays (les cinq clubs de l’Elite Gold et le club le mieux classé de l’Elite Silver). Les deux clubs les mieux classés de chaque pays de l’Elite Gold seront quant à eux directement qualifiés pour les demi-finales alors que les autres s’affronteront au stade des quarts de finale.

Parallèlement, se joueront les playoffs de la BNXT League avec les équipes non qualifiées qui seront rejointes par les formations éliminées, tour après tour, des autres playoffs.

Les dates à retenir

Le coup d’envoi officiel du championnat sera donné le 24 septembre avec, en amuse bouche, une rencontre entre Ostende et ZZ Leiden (champion des Pays-Bas) le 11 septembre. En Belgique, la première journée mettra aux prises le Brussels et Ostende, Alost-Liège, Mons-Louvain, Malines-Charleroi et Limburg-Anvers. Le samedi 5 février, les meilleurs joueurs belges et hollandais s’affronteront lors du BNXT All Star Game. Quant à la cérémonie des Awards, elle se déroulera le 30 avril 2022.

