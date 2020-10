Coup dur pour le Spirou: Adama Darboe rompt son contrat pour des raisons familiales Basket Jérôme Brys Le Danois était arrivé cet été au Spirou et était le joueur le plus âgé du groupe cette saison. © BELGA

C'est le genre de tuile qui n'était pas du tout prévue: alors que le championnat reprend ses droits le week-end prochain et que le Spirou de Charleroi se déplace à Ostende samedi dans le Clasico, Sam Rotsaert va devoir faire sans son joueur le plus âgé de son groupe.



En effet, le club a annoncé ce samedi que le meneur danois, Adama Darboe, avait décidé de rompre son contrat avec effet immédiat. "Pour des raisons familiales, Adama Darboe a souhaité rompre son contrat avec le Spirou Basket. Il s’agit d’une tuile pour le club alors que le championnat reprend ses droits la semaine prochaine", regrette le club sur son site Internet.



Les Carolos se sont déjà mis à la recherche d'un remplaçant mais c'est un sacré coup dur pour le Spirou à une semaine de la reprise du championnat.



De quoi également accentuer la jeunesse du groupe et peut-être déjà donner plus de responsabilités à Milan Samardzic qui pourrait être propulsé meneur titulaire pour le Clasico.