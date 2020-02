Il sera forfait pour deux à trois mois.

Très mauvaise nouvelle pour les Belgian Lions et surtout pour Manu Lecomte lui-même. L'arrière de l'équipe nationale belge s'est blessé ce mardi durant un entraînement à la Mons.Arena avec le reste de la sélection. Le nouvel arrière du club espagnol de Gran Canaria s’est occasionné une déchirure à la voûte plantaire et sera indisponible pour deux à trois mois.

Pour Manu Lecomte, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur sa tête. Le meneur belge vient en effet de s'engager avec Gran Canaria il y a quelques jours pour y terminer la saison. Mais avec deux à trois mois d'absence, cette nouvelle aventure est déjà grandement compromise.

Manu Lecomte était arrivé à Mons ce lundi pour se préparer à la rencontre de vendredi soir face à la Lituanie dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2021. Ce forfait s'ajoute à ceux de Jean Salumu (tendons d'Achille), Sam Van Rossom (déchirure musculaire), Vrenz Bleijenbergh (hanche) et Hans Vanwijn (dos). Ces deux derniers ont été remplacés au pied levé dimanche par Simon Buysse (Ostende) et Leander Dedroog (Limburg United). Le staff sportif des Belgian Lions a déjà annoncé qu'il ne fera pas appel à un remplaçant pour Manu Lecomte.

Ils ne sont donc plus que quatorze à faire partie de la sélection de Dario Gjergja. En sachant que deux d'entre eux n'apparaîtront pas sur la feuille de match vendredi : Jean-Marc Mwema (Ostende), Jonathan Tabu (Le Portel), Quentin Serron (Strasbourg), Loïc Schwartz (Ostende), Pierre-Antoine Gillet (Fuenlabrada), Maxime De Zeeuw (Obradoiro), Retin Obasohan (Bamberg), Kevin Tumba (Murcie), Alex Libert (Charleroi), Vincent Kesteloot (Anvers), Khalid Boukichou (Charleroi), Haris Bratanovic (Barcelone), Simon Buysse (Ostende) et Leander Dedroog (Limburg United).

Dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2021, les Belgian Lions affronteront la Lituanie ce vendredi 21 février (20h30) à la Mons.Arena. Les Belgian Lions enchaîneront ensuite avec un déplacement à Copenhague pour affronter le Danermark ce lundi 24 février (18h15). Il s'agit des deux premières rencontres de ces qualifications.

Outre la Lituanie et le Danemark, les Lions affronteront également la République tchèque dans ce groupe C. En tant que pays hôte de la phase finale de l'Euro, avec la Géorgie, l'Allemagne et l'Italie, la République Tchèque est directement qualifiée. En plus des Tchèques, les deux meilleurs du groupe C se qualifieront aussi pour la phase finale. En bref, seule l'équipe la moins bien classée du groupe n'ira pas à l'Euro.