Les deux équipes embrayent ce week-end avec le championnat.

Outre que Braine défiera les Boom Phantoms (premier en Landelijke) en quarts de finale de la Coupe de Belgique (et gageons que ce ne sera pas en janvier, un mois au cours duquel Braine doit encore prester quatre fois en championnat et quatre fois en EuroLeague), l’information de la soirée de hier, c’est la blessure de Céleste Trahan-Davis.

Survenue après huit minutes (9-14) sur une phase anodine, on en ignore la gravité. L’Américaine des Castors se tenait la cheville droite et s’avérait incapable de poser le pied par terre. Vu la poche de glace autour de la zone endolorie, la métronome brainoise ne sera pas de la partie ce soir en championnat face à Lummen. Si il s’agit d’une petite entorse comme l’espérait le staff, sa participation jeudi à Schio pourrait ne pas être compromise. Hormis ce coup du sort et tandis que l’Américaine Harvey-Carr était en civil sur le banc des Castors, leur nouvelle coéquipière Eleanna Christinaki (15 points, 7 rebonds) aura réussi ses débuts dans un contexte évidemment favorable.

A une semaine d’accueillir le Sparta Laarne, un match capital dans l’optique du maintien, le Rebond s’est battu avec ses armes et n’a rien pu face au rouleau-compresseur brainois. La disette offenive des Ottintoises au troisième quart a cependant de quoi interpeller. Menées 23-43 au repos, les dames de Sébastien Dufour ont encaissé un 0-15 sans broncher. Elles ne marqueront que quatre unités (toutes sur lancers) au troisième quart (4-28) avant de montrer un visage plus combattif au cours des dix dernières minutes (10-16). C’est SKW qui attend le Rebond dimanche,.

Rebond: 12 sur 49 (4x3); 9 lf sur 16; 38 rbs; 6 ass; 20 fp. HALIN 3-0, Toure 2-3, Huwe 2-3, VANDESTEENE 2-0, Ekofo -, BARME -, VAN MALDEREN 9-1, DOCHEZ 3-0, ERNOUX -, Verdonck 0-1, Defosset 2-6.

Castors: 34 sur 71 (4x3); 15 lf sur 25; 44 rbs; 22 ass; 19 fp. RAZHEVA 10-11, DELAERE 3-3, TRAHAN-DAVIS 6-0, Milandu -, MAYOMBO 7-0, Grzesinski 0-7, ORTIZ 2-4, Anderson 5-8, Devliegher 2-4, Christinaki 8-7.

Quarts: 10-25, 13-18, 4-28, 10-16.