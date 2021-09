Le programme



Oostkamp (TDM2) - Alost

Mailleux Comblain (TDM2) - Ostende

Limburg United B (TDM1) - Mons

Royal IV (TDM1) - Anvers

Falco Gand (TDM2) - Brussels

Charleroi - Louvain

Anvers B (TDM2) - Malines

Courtrai (TDM1) - Limburg United



A noter que toutes les rencontres se joueront sur un match simple sauf celle entre le Spirou et Alost qui se jouera en back-to-back.

Qui pour succéder à Ostende? La course est lancée en coupe de Belgique et après un week-end riche en seizièmes de finale, qui a notamment vu l'élimination de Liège Basket (par Falco Gand, une formation de TDM2), les huitièmes de finale pointent le bout de leur nez. Ceux-ci se dérouleront le week-end du 29 au 31 octobre.Encore fallait-il connaître les différentes affiches. Et le verdict est tombé ce mardi. Finalement, une seule confrontation entre pensionnaires de l'élite au programme: le déplacement de Louvain à Charleroi. Il faut dire que les quatre premiers du dernier championnat étaient protégés (Ostende, Mons, Anvers et Limburg United) et ne pouvaient donc pas s'affronter.