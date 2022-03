Et à la fin, ce n’est pas toujours Ostende qui gagne. Invaincu cette saison face aux équipes belges avant cette finale (19 victoires en championnat et 4 en Coupe), le club côtier a encaissé son premier revers au plus mauvais moment. Une défaite le privant d’un trophée qu’il a soulevé à sept reprises lors des dix dernières éditions. La dernière fois que le BCO avait été vaincu à Forest National, c’était en 2019 face à Anvers, son plus gros concurrent sur la scène belge.

La victoire de Limburg, dont le budget est bien inférieur à celui de son adversaire, s’inscrit plutôt dans la catégorie des (bonnes) surprises. Le genre d’exploit qui donne un piment particulier à une compétition comme la Coupe où tout reste finalement possible. Largement dominé par Ostende en finale il y a cinq ans, le club limbourgeois a démontré qu’il avait grandi. Après avoir manqué son objectif de top 5 en championnat, c’est donc la Coupe qui a servi de scène d’exposition principale avec un premier trophée à la clé dans sa jeune histoire au sein de l’élite belge (NdlR : Limburg a rejoint la D1 en 2014, année de sa fondation).