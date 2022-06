Chez les messieurs, l'équipe aui a décroché la quatrième place aux Jeux Olympiques de Tokyo ne sera pas totalement recomposée. Rafael Bogaerts n'est pas retenu au contraire de Thibaut Vervoort et Nick Celis, qui sont rejoints par Bryan De Valck et Maxime Depuydt. Caspers Augustijnen qui forme le quatuor du Team Anvers sur le circuit WorldTour ne sera pas de la partie non plus. Chez les dames, c'est Elise Ramette qui a été écartée, laissant la place à Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont et Becky Massey. "Toutefois, la sélection finale est soumise aux résultats des tests covid, qui seront effectués ce week-end", a précisé le communiqué de la fédération belge.

Les 3x3 Lions joueront dans le groupe D avec les Etats-Unis, l'Autriche, la Slovénie et l'Égypte. Les 3x3 Cats sont elles dans le groupe C avec la Pologne, la Mongolie, l'Égypte et la République dominicaine. Toutes les rencontres se tiendront sur la Groenplaats d'Anvers où une tribune de 1.700 places a été installée. Le vainqueur de chacun des quatre groupes de cinq pays avance directement en quarts de finale. Les deuxièmes et troisièmes disputeront un tour de barrage pour accéder aux quarts.