Après la magnifique quatrième place totalement inattendue aux JO de Tokyo, les Belgian Lions étaient, cette fois-ci, attendus au tournant et on peut dire qu’ils ont fait honneur à leur statut de 4e tête de série de cette coupe du monde, même si la déception peut (et doit) être énorme d’être passé à un petit point de la médaille.

Battu en demi-finale par la Serbie (17-12), le quatuor a offert une belle résistance contre la meilleure nation mondiale emmenée par les trois meilleurs joueurs du monde de 3x3, à savoir Strahinja Stojacic, Dejan Majstorovic et Marko Brankovic.