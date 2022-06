Blessée à la cheville plus tôt dans la journée lors du barrage contre le Brésil, Laure Resimont a suivi le match depuis les tribunes. Elles étaient donc trois, Julie Vanloo, Becky Massey et Ine Joris à défier les tenantes du titre, sacrées à Amsterdam en 2019, et médaillées de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier.

La Chine a rapidement pris les devants (5-0, 7-1, 9-2, 16-10, 19-11) avant de devoir s'employer pour contrer les tentatives de retour des Belges (9-7, 13-9, 19-13). Les Chinoises l'emportent en définitive 21 à 13 et se qualifient pour le dernier carré.

Becky Massey a terminé avec 6 points et 4 rebonds, Julie Vanloo avec 5 unités au compteur (3 rebonds) et Ine Joris avec 2 points et 6 rebonds.

Deuxième du groupe C derrière la Pologne, la Belgique (N.20) avait manqué la qualification directe pour les quarts de finale mais avait passé le cap des huitièmes de finale face aux Brésil (15-9).

En demi-finales, la Chine jouera contre la France (N.2), victorieuse après prolongation contre l'Espagne (N.4) en quarts de finale (15-14). L'autre demi-finale opposera la Lituanie (N.9) au Canada (N.13).

Chez les messieurs, les demi-finales opposeront la Belgique (N.4) à la Serbie (N.1) et la France (N.8) au vainqueur du dernier quart de finale entre les Etats-Unis (N.5) et la Lituanie (N.2).