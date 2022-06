L'équipe nationale belge féminine de basket 3x3 a débuté sa Coupe du monde par une victoire 12-8 contre la Mongolie, jeudi sur la Groenplaats d'Anvers. Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont et Becky Massey, qui forment la sélection belge, ont donc parfaitement bien débuté leur parcours contre la Mongolie, tête de série N.6 du tournoi.

La Belgique (N.20) tentera de confirmer ce succès inaugural ce mercredi soir lors du duel contre l'Égypte (N.12), toujours sur la Groenplaats d'Anvers où une tribune de 1.700 personnes a été installée.

Le groupe C, celui de la Belgique, s'est vu chamboulé ce mercredi après l'annonce du forfait tardif de la République dominicaine. Les Cats 3x3 ne joueront donc qu'un seul match vendredi à 17h30, contre la Pologne (N.3).

Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale. Les équipes classées 2e et 3e s'affrontent en huitièmes de finale.

Les huitièmes et quarts de finale se joueront samedi. Les demi-finales et les finales pour le bronze et d'or suivront le dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30.