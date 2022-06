Déjà assurées des huitièmes de finale, les Cats termineront donc à la 2e ou la 3e place de leur groupe en fonction des résultats d'Egypte-Pologne et Mongolie-Egypte qui se jouent vendredi soir. Si elles terminent deuxième, elles affronteront le Brésil samedi à 13h40. En cas de troisième place, elles seront opposées à la France samedi à 14h05.

Grâce à sa victoire, la Pologne est elle assurée de terminer à la première place du groupe et se qualifie directement pour les quarts de finale. Les Polonaises y affronteront la Lituanie ou les Pays-Bas.





Jeudi, les 3x3 Lions avaient eux décroché leur ticket pour les quarts de finale chez les messieurs après avoir terminé premiers de leur groupe avec quatre victoires en autant de rencontres.

Après deux victoires contre l'Egypte (19-6) et la Mongolie (12-8) et une victoire par forfait contre la République dominicaine, la Belgique (FIBA 20), avec Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey et Ine Joris, ont subi leur première défaite dans le tournoi contre les Polonaises (FIBA 3).