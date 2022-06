En apprenant le forfait de la République dominicaine dans le groupe C, les Belgian Cats savaient qu’elles pouvaient déjà empocher leur qualification pour le prochain tour en réalisant un sans-faute ce mercredi pour leur entrée dans le tournoi. Une chance qu’elles n’ont pas laissée passer.

D’abord en sortant victorieuses d’un match accroché face à la Mongolie, lors duquel on a senti une équipe belge pas tout à fait libérée. "Il y avait tellement de stress dans ce premier match", a avoué Julie Vanloo, capitaine et joueuse la plus expérimentée de l’équipe belge. "Mais la victoire a permis d’évacuer tout cela pour aborder notre deuxième affrontement plus sereinement."

Les Cats ont effectivement pu dérouler face à une équipe égyptienne prise en tenaille par la bonne défense belge. Offensivement, Vanloo a retrouvé sa patte et offert quelques belles finitions au public, qui a très vite pu faire la fête dans les gradins. Alors que Laure Resimont a aussi laissé parler son talent en terminant meilleure marqueuse du match avec 8 points.

Après ce sans-faute, c’est en pleine confiance que les Cats défieront vendredi la Pologne, leur adversaire le plus dangereux sur papier. Le vainqueur de ce match empochera la première place du groupe et filera donc directement en quarts de finale.

Mongolie 8-12 Belgique Resimont 2, Massey 5, Vanloo 2, Joris 3.

Belgique 19-6 Égypte Resimont 8, Massey 2, Vanloo 7, Joris 2.