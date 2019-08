La coupe de monde de basket aura lieu cette année en Chine du 31 août au 15 septembre.

Malgré les nombreuses absences, notamment les stars américaines qui ont décliné l'invitation, cette édition de la coupe du monde s'annonce passionnante. Voici un tour d'horizon des équipes qui devraient se disputer le titre.

Les favoris

USA : Avec une équipe remaniée, la team USA reste favorite de cette coupe du monde. En l’absence des joueurs majeurs comme LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry, c’est Kemba Walker, Donovan Mitchell et Jayson Tatum qui représentent cette team USA. Finalement, c’est sur le banc qu’on retrouve la plus grande star : Gregg Popovich, légendaire coach des San Antonio Spurs, sera à la tête de cette équipe.

Serbie : Le principal adversaire des USA c’est sans conteste la Serbie. Emmenée par Nikola Jokic, sans doute le meilleur pivot du monde, Bogdan Bogdanovic ou encore le géant Boban Marjanovic (2,21 m !), cette équipe est redoutable. Le forfait du meneur Milos Téodosic pèsera malgré tout dans la balance. La bande à Jokic compte bien profiter des absences des grandes stars américaines pour remporter le titre. La Serbie a perdu la finale des JO de 2016 face à une grande équipe des USA (Kevin Durant, Kyrie Irving, Demarcus Cousins ou encore Carmelo Anthony).

Les outsiders

Grèce : La Grèce ne possède pas autant de joueurs NBA que les Serbes ou même la France, mais elle possède un joueur que ces équipes lui envient : Giannis Antetokounmpo. MVP de la saison 2018-2019 en NBA, Giannis doit maintenant porter son pays vers les sommets. Si on se fie aux matches de préparation, il sera très compliqué de contenir Antetokounmpo. Reste à voir comment ses coéquipiers pourront l’épauler, la présence de Kostas Sloukas après sa blessure en préparation étant une excellente nouvelle.

Espagne : Troisième des derniers JO et du dernier Eurobasket, l’équipe de Marc Gasol vise toujours les sommets. L’expérience de ce même Gasol, de Ricky Rubio ou encore de Sergio Llull sera un avantage conséquent. Il faut cependant noter des absences importantes: Pau Gasol n'est pas remis d’une blessure, Juan Carlos Navarro est à la retraite et Nikola Mirotic et Serge Ibaka ont déclaré forfait.

France : La France, avec sa kyrielle de joueurs NBA, se cherche toujours un nouveau leader après les retraites de Tony Parker et Boris Diaw. Evan Fournier coté offensif et Rudy Gobert, nommé meilleur défenseur de NBA, coté défensif, semblent s’affirmer comme les patrons de cette nouvelle génération. Dans un groupe abordable, c’est au second tour qu’on verra la vraie valeur de cette équipe.

Australie : Tombeur des USA en préparation, l’Australie voit sa cote augmenter dans le monde du basket. Les Boomers seront emmenés par Patty Mills, qui a marqué 30 points contre la team USA en préparation, et Joe Ingles, le joueur du Jazz d’Utah. Point négatif à noter : l’absence de la jeune star de la NBA Ben SImmons, qui a décliné l'invitation.