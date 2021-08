Celle-ci se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre. Elle réunira 32 nations. L'Europe qualifiera douze de ses 32 nations qui prendront part à ces qualifications. La Belgique figurait dans le 5e pot du tirage au sort effectué à huis clos mardi à Mies-Tannay, en Suisse au siège de la fédération internationale de basketball (FIBA). La Serbie est issue du pot 1, la Lettonie du pot 4 et la Slovaquie du pot 8.

Au 1er tour, huit groupes de quatre équipes sont composés. Elles se rencontreront par match aller et retour (6 matches) lors des trois fenêtres suivantes: 20-30 novembre 2021, 21 février-1er mars 2022, 27 juin-5 juillet 2022. Les trois premiers de chaque groupe (24 équipes réparties en quatre groupes) se retrouveront au 2e tour et seront associés à trois autres équipes d'un autre groupe. Les résultats du premier tour seront conservés. Six nouvelles rencontres se joueront par aller-retour lors des périodes suivantes : 22-30 août 2022, 7-15 novembre 2022 et 20-28 février 2023. Les trois premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde.

Les Belgian Lions du coach Dario Gjergja avaient été éliminés au 1er tour des qualifications de l'édition 2019. Ils avaient terminé 4e du groupe E derrière la France, la Russie et la Bosnie-Herzégovine et n'avaient remporté qu'un seul match.

L'Espagne est tenante du titre. Elle a battu en finale l'Argentine 95-75. La France avait fini 3e à la suite de son succès 67-59 contre l'Australie.