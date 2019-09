Les Américains ont pris la 7e place de la Coupe du monde de basket après avoir battu la Pologne 87-74 en match de classement pour les places 7 et 8 samedi en Chine.

C'est le plus mauvais résultat dans une Coupe du monde pour le Team USA, qui avait été éliminé par la France en quarts de finale jeudi (89-79), voyant s'envoler un 3e titre d'affilée.

Les Etats-Unis avaient encore été battus par la Serbie 94-89 en match de classement, se retrouvant contraints de jouer pour les places 7 et 8 face à la Pologne.

Avant cette Coupe du monde 2019, les Américains n'avaient plus perdu dans un match officiel (Jeux Olympiques et Coupe du monde compris) depuis 2006 et le Mondial à Saitama au Japon face à la Grèce (101-95). La sélection de Gregg Popovich est arrivée en Chine privée de nombre de cadors de la NBA, le championnat professionnel nord-américain.