Alors que les 30 franchises n’ont plus que 5 ou 6 matchs à disputer, la lutte pour décrocher un ticket pour les playoffs s’intensifie. Pour rappel, les six meilleures franchises de chaque conférence sont directement qualifiées pour le tour final. Les équipes classées 7e, 8e, 9e et 10e s’affronteront dans un play-in à élimination directe pour décrocher les deux derniers accessits. Pour les autres, ce sera (déjà) l’heure des vacances. À l’aube de la dernière semaine de compétition, il est temps de faire le point sur la situation. On n’est pas à l’abri de monumentales surprises.