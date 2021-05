Le Spirou va mal. Très mal. Dans un communiqué de presse, le club de Charleroi a fait état de sa situation. "Avec l’impact des effets de la crise sanitaire sur leurs situations financières, la SA Spirou Basket et l’ASBL Spirou Basket avaient sollicité la protection du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut-Division Charleroi et obtenu, par jugement du 4 décembre 2020, l’ouverture de procédures de réorganisation judiciaire et un sursis de 6 mois. L’objectif de ces procédures était de formuler une proposition de remboursement aux créanciers par le biais d’un accord collectif."

La situation financière du club était devenue intenable depuis quelque temps. "Malheureusement, les mesures gouvernementales affectant directement les activités du groupe se sont poursuivies sans aucun assouplissement, interdisant toute reprise des activités nécessaires à la rentabilité de la SA Spirou Basket et l’ASBL Spirou Basket."

Pour le club s'en est trop: il n'est plus en mesure d'assurer sa viabilité. Il a donc dû prendre une mesure qui s'imposait. "Face à ce constat, les conseils d’administration ont pris la décision, en transparence avec Monsieur le Juge délégué chargé du suivi des procédures, de demander le changement de l’objectif des procédures afin de viser dorénavant le transfert de leurs activités sous autorité de justice."

Sans le public, avec des droits télévisuels moindres et des nouveaux coûts comme les contrôles Covid, le Spirou ne parvient plus à joindre les deux bouts. Et est désormais à vendre.