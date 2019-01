Grosse prestation collective et offensive de Namur face à des Ottinoises déforcées dans la raquette

Namur Capitale – Ottignies 99-32

27-12, 47-18, 75-25

Namur : Mestdagh 19 (5x3), Hendrickx 12, Bestagno 3, Jones 15 (1x3), Da Silva 11, Geldof 13, Deleyn 8 (2x3), Horobets 5 (1x3), Coville 13 (1x3).

Ottignies : Vandesteene 4, Halin 7 (1x3), Van Malderen, Defosset 2, Ernoux 8 (1x3), Huwe 7 (1x3), Verdonck 8, Ouangari 2, Ekofo 2.

Il n’y a pas eu match entre Namur et Ottignies. Les deux équipes faisaient tout de même jeu égal pendant cinq minutes (10-8) avant que la recrue américaine Coville ne monte au jeu et ne plante trois paniers consécutifs. Voilà qui lançait la rencontre des joueuses locales qui allaient ensuite faire cavalier seul. L’écart ne cessait de grandir jusqu’au terme de la rencontre. Les Namuroises ont été impressionnantes collectivement, avec six joueuses au-dessus des dix points. Coville, qui revient d’une rupture des ligaments croisés, renoue progressivement avec la compétition. Après avoir joué deux minutes à Liège Panthers dimanche, elle est cette fois-ci restée treize minutes sur le parquet, pour autant de points marqués mais surtout 100% de réussite, que ce se soit aux lancers francs, à deux ou à trois points. Elle a également capté sept rebonds. Avec ce dixième succès, les Rouges restent quatrièmes mais mettent la pression sur les Kangoeroes et Sint Katelijn. Ottignies, de son côté, a d’autant moins fait le poids dans le jeu intérieur que Van Malderen a dû sortir sur blessure après trois minutes de jeu. Les visiteuses ont également perdu 31 ballons et beaucoup encaissé en contre-attaque. Elles restent antépénultièmes.