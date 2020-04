Le club des Castors Braine a annoncé l'arrivée de la Lettone Kate Kreslina et de la Française Mamignan Touré.

Kreslina (1m84 - 24 ans) est membre du cinq de base de son équipe nationale. Elle jouait ces deux dernières saison au TTT Riga. Joueuse polyvalente aux postes 2 et 3 mais aussi capable de distribuer, elle a tourné à 9,8 points et 2,5 assists en Euroleague cette saison. "Migna" Touré (1m83 - 25 ans), évolue elle au poste 2 ou 3. Elle arrive de la formation française de Basket Landes où elle s'illustrait ces deux dernières saisons. Lors de la dernière campagne d'Eurocup, elle a accumulé 11 points en moyenne par match. Elle a aussi été championne d'Europe 3x3 en 2019 et a été sacrée championne du monde U20 en 2014.

Le 14 mars dernier le championnat de Belgique a été arrêté définitivement en raison de la pandémie de coronavirus. Braine a été sacré champion pour la 7e saison consécutive.