Daniel Goethals va bien. Merci pour lui. Non prolongé l’été dernier à Mons-Hainaut, Big Dan est parti tenter sa première aventure à l’étranger en tant que coach. Direction la Suisse et Neufchâtel, à une petite heure de route à l’ouest de Berne, la capitale. Sept mois après son arrivée dans les vestiaires de l’Union Neufchâtel, l’ancien international belge a réussi à faire l’unanimité… et a déjà été prolongé jusqu’en 2023. Entretien.

Daniel, tout a l’air de se dérouler parfaitement pour vous en Suisse. N’est-ce pas ?

"Oui. Tout se passe très bien. Je suis arrivé dans un club avec un projet intéressant et une vision à moyen voire long terme. Il y a, par exemple, quatre ou cinq talents suisses qui sont amenés à devenir des fers de lance de l’équipe nationale dans quelques années. L’objectif étant de les entourer avec quelques joueurs expérimentés étrangers pour qu’ils mûrissent et aillent titiller les gros bras du basket suisse par la suite. Et tout s’est très bien mis en place."

(...)