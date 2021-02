Daniel Goethals quitte son poste à l'Union Neuchâtel, en Suisse, pour devenir entraîneur des Sharks d'Antibes, en France. Les deux clubs l'ont annoncé jeudi.

Goethals, 51 ans, a signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'en juin 2023 avec Antibes. Ancien joueur pro, à Ostende et Charleroir notamment, Goethals a, dans sa carrière d'entraîneur, d'abord été actif dans le basket féminin, à Waregem, avec qui il a été champion, à Namur et en équipe nationale. Il est ensuite passé chez les messieurs, dirigeant Kangoeroes et Mons-Hainaut avant de tenter l'aventure en Suisse en 2019. Il a été élu coach de l'année en Suisse l'année dernière.

Antibes est actuellement 14e (sur 18) du championnat de France Pro B. Il laisse Neuchâtel à la quatrième place de la Ligue nationale suisse.