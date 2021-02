Daniel Goethals quitte Neuchâtel pour Antibes: "La Suisse a été une étape enrichissante mais Antibes, c'est encore un pas en avant" Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Arrivé en 2019 en Suisse, à Neuchâtel, Daniel Goethals s'apprête à vivre une nouvelle aventure. Direction la France et plus précisément la Pro B et Antibes. L'ancien entraîneur montois vient effectivement d'y parapher un contrat de deux ans et demi dans cette équipe qui est en galère depuis le début de la saison et qui pointe à la 15e place avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites, bien loin des ambitions de playoffs du début de saison.



Il fallait donc du changement et on peut dire que les choses se sont rapidement mises en route pour Daniel Goethals. "J'ai eu un premier contact la semaine dernière et un meeting avec le président d'Antibes samedi dernier. Le lendemain, je recevais une proposition de contrat et j'ai ensuite été en discuter avec mon président à Neuchâtel. Tout est à présent bouclé et je pars demain (lire samedi) direction la France où je donnerai mon premier entraînement ce lundi", explique l'ancien montois qui était en plein déménagement ce vendredi.