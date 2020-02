Avant de disputer le TQO à Ostende, les filles de Philipp Mestdagh étaient en Finlande en novembre dernier. Nous les avons suivies.

15 novembre 2019. Le rendez-vous est fixé à Zaventem. Dans le hall de l’aéroport, difficile de passer à côté d’elles. Les Belgian Cats sont là. Prêtes à mettre le cap sur la Finlande pour ce match éliminatoire à l’Euro 2021. L’enjeu est réel. La délégation en a conscience. Mais elle affiche un visage serein. Rigoureux aussi. Sûre de sa force certainement.

La joie des retrouvailles aidant, les sourires illuminent les visages. Les 2h30 de vol sont vite avalées, la découverte de l’hôtel expédiée, direction la salle pour un petit décrassage et une séance de gammes à base de shoots. La nuit est sombre. Pas question de veiller, les organismes sont éprouvés et la suite du programme ne laisse pas de place au répit.

Les séances se répètent jusqu’au match. Le trajet entre l’hôtel et la salle d’Espoo se déroule dans un silence de cathédrale. Le calme avant la tempête que les Cats vont faire souffler : 58-85. Emma Meesseman n’a passé qu’à peine plus de 22 minutes sur le terrain. Ce qui ne l’a pas empêché de tout exploser sur son passage avec 32 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres. Pour le plus grand plaisir de la dizaine de supporters qui ont fait le déplacement.

La MVP des Finals WNBA se montre plus discrète après le match, laissant le soin à Marjorie Carpréaux de mener un autre jeu, celui des célébrations. Qu’on espère revoir ce dimanche à Ostende.





