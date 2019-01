Pendant deux jours, la capitale anglaise s'est transformée en capitale de la NBA à l'occasion du traditionnel NBA London Game. Un événement hors du commun où tout est organisé à la minute. Et cette édition 2019 est bien évidemment à classer parmi les grands crus. En effet, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cet événement une belle réussite: stars, people, strass, paillettes et bien évidemment... du basket avec des joueurs comme Bradley Beal ou encore Emmanuel Mudiay qui ont assuré le spectacle pendant 48 minutes dans un match entre les Knicks et les Wizards qui s'est joué au bout du suspense, au buzzer!

Une soirée mémorable qui restera gravée dans les pensées de tous ceux qui y ont participé et qui ont, par exemple, pris le temps de faire un petit selfie avec Latrell Sprewell. Car les anciennes gloires de la grande League comme Sprewell, Starks, Butler ou encore Marion avaient fait le déplacement, tout comme des footballeurs comme Per Mertesacker ou encore Olivier Giroud, le champion du monde français.

A Paris l'année prochaine?

Et si Londres était devenu la capitale de la NBA le temps de quelques jours, il se pourrait que la Grande Ligue se déplace dans l'Hexagone pour sa prochaine édition. En effet, en marge de la rencontre, Adam Silver, le commissionner de la NBA, a dévoilé un petit secret. "On m'a dit que je n'ai pas le droit de faire d'annonce mais oui, nous cherchons à organiser un match de saison régulière NBA en France la saison prochaine." Et voilà, la bombe est lâchée et nul doute que l'engouement européen devrait être encore plus grand dans la ville lumière. Mais si ce match devrait être joué à Paris, il remplacerait celui de Londres car il est encore techniquement trop compliqué pour les dirigeants de la NBA d'organiser deux matchs en Europe la même saison.

En attendant l'édition 2020, on vous propose de vous replonger dans cette édition 2019 en photos et en vidéos.

Dans les coulisses du NBA London Game