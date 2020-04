Attendu avec impatience,sort ce lundi sur Netflix.

Pour beaucoup, le confinement aura rendu les dernières semaines d’attente encore un peu plus longues. Mais le jour J est arrivé pour tous les passionnés de basket et bien d’autres : les premiers épisodes de The Last Dance, un documentaire événement coproduit par ESPN et Netflix dédié à Michael Jordan et sa dernière saison victorieuse avec les Bulls en 1997-1998, sont à découvrir ce lundi en Belgique.

Pendant 18 ans, les images dévoilées ont été précieusement conservées en attendant l’accord de MJ, qui possédait le dernier mot concernant le lancement de ce projet. C’est en 2016, treize ans après sa retraite sportive, que le joueur le plus marquant de l’histoire du basket a finalement donné son feu vert. Conçu autour de l’épopée de son sixième et dernier titre avec Chicago, le docu-série est donc enfin de sortie.