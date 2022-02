Dario Gjergja a officialisé le nom des douze joueurs belges retenus pour affronter la Lettonie ce vendredi soir (20.30) à Mons dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023. Le sélectionneur des Belgian Lions, qui avait présélectionné seize joueurs pour ce rendez-vous international, devait donc faire un choix en écartant quatre joueurs de sa liste initiale.

En plus d'Ismaël Bako, touché à la main et remplacé en début de semaine par Kevin Tumba, la Belgique devra aussi se passer de son capitaine Sam Van Rossom, qui s’est blessé vendredi à l’entraînement (ishios). Les autres joueurs absents sur la feuille de match seront Vincent Kesteloot (Charerloi), Jonas Delalieux (Limburg) et Vrenz Bleijenbergh (testé positif au coronavirus).