Ce vendredi, l’Euromillions Basket League a fait son grand retour après huit mois d’absence. Un retour attendu pour la plupart des amoureux de basket dont fait sans aucun doute partie Dario Gjergja, le coach à succès d’Ostende. En route vers un dixième titre consécutif en championnat, celui qui est également coach des Belgian Lions revient sur cette situation particulière qu’il faut mettre à profit.

Vu la situation et la crise sanitaire, on devrait voir beaucoup plus de Belges sur les parquets. C’est une bonne chose ?